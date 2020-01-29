شكرا لقرائتكم خبر عن نموذج استرشادي لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الموافقة على نموذج استرشادي لاتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة والأجهزة النظيرة لها في الدول الأخرى في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وفوض رئيس أمن الدولة -أو من ينيبه- بالتباحث بشأن مشروع الاتفاقية، والتوقيع عليه، في ضوء النموذج الاسترشادي المشار إليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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