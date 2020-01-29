شكرا لقرائتكم خبر عن تعيينات بـ«كفاءة الطاقة» و«التدريب التقني» والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء تعيين محمد بن عبدالله العلي، ود. فهد بن محمد التركي، وم. عمر بن صالح بازهير، أعضـاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة المركز. وتعيين د. محمد بن عايض المرزوقي، عضوا من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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