شكرا لقرائتكم خبر عن تفاهمان عدلي وصيدلاني مع أوكرانيا وأوروبا والان نبدء بالتفاصيل
وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
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