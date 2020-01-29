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تفاهمان عدلي وصيدلاني مع أوكرانيا وأوروبا

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قرر مجلس الوزراء تفويض وزير العدل -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المملكة وفي جمهورية أوكرانيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وفوض المجلس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء -أو من ينيبه- بالتباحث مع المجلس الأوروبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة والإدارة الأوروبية لجودة الأدوية والرعاية الصحية بمجلس أوروبا في مجال تبادل المعلومات الصيدلانية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

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