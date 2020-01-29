شكرا لقرائتكم خبر عن تشجيع العناية بالإبل والان نبدء بالتفاصيل

عد مجلس الوزراء الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- للحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة، وتسليمه جوائز السباق، تقديرا منه -أيده الله- للجهود المبذولة للعناية بالإبل، وتشجيعا لملاكها من خلال تنظيم هذا المهرجان السنوي الذي يعنى بهذا الموروث الأصيل والتراث الوطني المتنوع في تاريخ المملكة.

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