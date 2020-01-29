شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أشار مجلس الوزراء إلى ما تبذله حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي، وانعكاس ذلك على مؤشرات القياس العالمية، لافتا إلى ما أحرزته المملكة من تقدم في ترتيب مؤشرات مدركات الفساد CPI لعام 2019، وتقدمها بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية.

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