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شكرا لقرائتكم لأول مرة سجن وزير كويتي بتهمة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عليه رد مبلغ 81 مليون دولار للدولة
متابعات الخليج 365 - متابعة
قضت محكمة الوزراء الكويتية يوم أمس الثلاثاء، بالسجن سبعة أعوام وكفالة 10 آلاف دينار، على أربعة متهمين، من بينهم وزير سابق، في حكم يعد الأول من نوعه في الدولة.
وقررت المحكمة الكويتية في الجلسة التي رأسها المستشار بدر الصرعاوي، بالحكم على المتهمين الأربعة برد مبلغ 81 مليون دولار، أو ما يعادله بالدينار الكويتي، إلى الدولة وعزلهم من وظيفتهم، حيث واجهوا تهمة تبديد أموال الدولة والاستيلاء على المال العام من المكتب الصحي بألمانيا للعلاج بالخارج.
وتمثل المتهمون الأربعة في وزير صحة سابق، ووكيل وزارة صحة سابق، ووكيل مساعد، وممثل إحدى الشركات الأمريكية.
كما أصدرت المحكمة حكمًا أيضا في قضية أخرى وهي تسهيل الاستيلاء على مبلغ 300 ألف دينار عبر توريد أدوية وحاويات، وكان المتهم فيها الوزير السابق ووكيل الوزارة وستة آخرين، ولكن تم تبرأتهم من تلك القضية.
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