فيديو.. سيارة تتدلى أعلى نفق الأندلس بجدة!

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2020-01-29 بعد انحرافها عن مسار الطريق متابعات الخليج 365 - جدة أظهر مقطع فيديو نجاة قائد سيارة من نوع بيك أب، علقت مركبته بين الحواجز الخرسانية الموجودة أعلى نفق الأندلس في محافظة جدة. Advertisements وبين الفيديو المتداول على نطاق واسع، مساء أمس الثلاثاء، المركبة من نوع بيك أب وهي عالقة فوق الحاجز الخرساني بعد انحرافها عن مسار طريق الأندلس، حيث كادت أن تسقط من حافة أعلى النفق، فيما نجا قائدها من الحادث. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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