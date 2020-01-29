تأكيدات سعودية واضحة: ندعم قرارات الشعب الفلسطيني

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

مواقف المملكة العربية السعودية في نصرة القضية الفلسطينية راسخة في وجدان التاريخ كالجبال الرواسي، لا ينكرها إلا جاهل أو حاقد، حيث كانت طوال تاريخها ولا زالت تدعم حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل، وستستمر في سياستها هذه حتى يصل لحقوقه المشروعة.

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ويأتي الموقف السعودي ثابتًا دومًا في دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لاتفاق يحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ليكون دعم المملكة لمفاوضات السلام المباشرة هدفه النهائي مصلحة الشعب الفلسطيني وفق ما يقررونه بأنفسهم، وهو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عندما أجرى مساء أمس الثلاثاء اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وأكد له موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته، وهو ما يعني أن قبول أي حل نهائي لخطة السلام مناط بالشعب الفلسطيني وحده، والمملكة أكثر من يدعم هذا التوجه وستواصل ذلك دومًا.

ويأتي دعم المملكة للجلوس على طاولة المفاوضات نابعًا من حرصها على دعم عملية السلام وحقوق الفلسطينيين، ومرهونًا بالقرار الذي يتخذه الشعب الفلسطيني وفق ما يراه مناسبًا، حيث ساندت المملكة مبدأ السلام كخيار إستراتيجي من خلال مبادراتها ومواقفها وفق ما يقرره الشعب الفلسطيني.

وتشدد سياسة المملكة دومًا على أهمية إيجاد الحل الدائم والعادل والشامل للنزاع، المستند على مبادئ الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو تأكيد نابع من أن القضية الفلسطينية ستظل قضية المملكة الأولى، كما هي قضية العرب والمسلمين الأولى.

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