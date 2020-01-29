صحة مكة تحقق جائزة التطوع في مبادرة " نرعاهم كوالديهم "

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_مكة المكرمة
حصدت صحة مكة المكرمة متمثلة ببرنامج المشاركة المجتمعية جائزة التطوع و التميز النوعي عن مبادرة (نرعاهم كوالديهم) ضمن السباق السنوى للمبادرات التطوعية والذي تفتح فيه وزارة الصحة السعودية باب المنافسة لجميع المناطق للمساهمة في حملة التطوع في عامها الثالث على التوالي.
وقد حققت صحة مكة بقيادة مديرة برنامج المشاركة المجتمعية محاسن حسن شعيب وفريق عمل المبادرة هذا الفوز الثمين حيث تتلخص فكرة المبادرة في توفير بيئة آمنة للأطفال مجهولي الأبوين من خلال تسخير أهالي مكة للقيام على رعاية الأطفال مجهولي الأبوين على مدار 24 ساعة باليوم دون انقطاع أو ملل بفضل الله.
وحيث أن الأطفال يمكثون في المستشفى لحين استلامهم من الجهات المعنية وإكمال إجراءاتهم النظامية ولأنهم لا يعانون من الأمراض وإنما حاجتهم تكمن في وجود رعاية أسرية تم الإعلان عن هذه الفرصة التطوعية والتي لم تتوقف عن استقبال طلبات التطوع من سيدات المجتمع المكي لتقديم هذه الخدمة.
ولقد كان لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزه مطير دور كبير في دعم ومتابعة هذه المبادرة المباركة.
وتعتبر هذه المبادرة عنوان لمبادرة حقيقية ذات أثر تكاتفت فيها قطاعات المجتمع الثلاث الحكومي والخيري والخاص لمواجهة حاجة ماسة من حاجات الأطفال وأيضا لتخفيف العبئ عن المؤسسة الصحية وقدمت جمعية مراكز الأحياء و مؤسسة الشيخ يوسف العطير عطاء كريم لإتمام هذه المبادرة وتقديمها بأفضل صورة.
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