السعودية | وزارة الثقافة السعودية تطلق "مبادرة المسرح الوطني"

شكرا لقرائتكم وزارة الثقافة السعودية تطلق "مبادرة المسرح الوطني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطقت "مبادرة المسرح الوطني" مساء الثلاثاء في "مركز الملك فهد الثقافي" في الرياض، برعاية وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفنون المسرحية من السعودية والعالم العربي، إلى جانب جمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وقال الأمير بدر، بهذه المناسبة، إن إطلاق "مبادرة المسرح الوطني" يأتي في وقتٍ يعيش فيه القطاع الثقافي السعودي أزهى عصوره بدعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار إلى أن "المسرح الوطني ينطلق من أرضية صلبة فبالإضافة إلى ثراء وعمق تراثنا وثقافتنا وعطاء المسرحيين السعوديين المستمر، فإن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى الثقافة بوصفها من مقوّمات جودة الحياة، لذا فإن وزارة الثقافة ملتزمة بدعم الحركة المسرحية وتمكين المسرحيين من أداء رسالتهم وفتح مساحات أرحب لإبداع السعوديين".

وأكد أن "وزارة الثقافة تسعى لأن يكون المسرح الوطني قائداً للإبداع في الفنون الأدائية، ويبني القدرات البشرية لصناعة مسرحية محلية بجودة عالمية"، مشدداً على أهمية الشراكة مع المسرحيين السعوديين في تحقيق أهداف المبادرة "فمن خلالهم سنحقق الأهداف وسنتجاوز الصعوبات معاً، لنبني بنية ثقافية مستدامة"، حسب تعبيره.

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عقب ذلك، قدم رئيس "مبادرة المسرح الوطني" عبدالعزيز السماعيل عرضاً لأهداف المبادرة في كلمته خلال الحفل التي أكد فيها على الشراكة بين المسرح الوطني والمسرحيين السعوديين. وأضاف: "المسرح الوطني معكم وبكم ومن أجلكم".

ثم عُرضت مسرحية "درايش النور" من تأليف الشاعر صالح زمانان وإخراج فطيّس بقنة، والتي أعد نصها كل من عباس الحايك وياسر مدخلي وثامر الحربي. وقام بأدوار البطولة كل من إبراهيم الحساوي والدكتور نايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط إلى جانب رند الشهيلي وشيماء الفضل وغازي حمد.

وتُعد هذه المسرحية باكورة إنتاج المسرح الوطني، وتضمنت سرداً لمحطات زمنية عاشها المجتمع السعودي وصولاً إلى الفترة الحالية التي ازدهرت فيها الثقافة والفنون في ظل رؤية "المملكة 2030".

وستُعرض المسرحية للمرة الثانية مساء الأربعاء المقبل في مركز الملك فهد الثقافي، والحضور متاح للجميع عبر الرابط الإلكتروني: https://www.moc.gov.sa/ar/events/11059 .

وتُعد "مبادرة المسرح الوطني" خطوة عملية أولى نحو تأسيس منظومة مسرحية متكاملة تدعم الإنتاج المسرحي بجودة أعلى، وتوفر للمسرحيين فرصاً أكبر لممارسة النشاط المسرحي بمعايير فنية عالية. كما توفر للمهتمين بالمسرح أعمالاً مسرحية نوعيّة تعكس ثراء الثقافة السعودية وتنوّع مساراتها الجمالية. وهي إحدى مبادرات وزارة الثقافة لدعم المسرح ودعم الناشطين فيه، باعتباره أحد العناصر الرئيسة في مشروع الوزارة للنهوض بالنشاط الثقافي السعودي بكل اتجاهاته الإبداعية.