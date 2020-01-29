العاهل السعودي يهاتف الرئيس عباس ويبلغه بهذه الرسالة

هاتف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

وشدد العاهل السعودي، للرئيس عباس، على أن موقف المملكة لن يتغير من القضية الفلسطينية حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقال: "قضيتكم هي قضيتنا وقضية العرب والمسلمين، ونحن معكم"، داعيا الى وجوب تحقيق السلام الشامل والعادل على اعتبار ان السلام خيار استراتيجي، بما يؤدي الى حل نهائي يحقق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

بدوره، شكر الرئيس عباس، العاهل السعودي على مواقف المملكة الثابتة لتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.