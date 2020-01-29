التهم التي يواجهها قاذف بنات نجران والعقوبة المتوقعة

باشرت النيابة العامة إجراءاتها إزاء الفيديو الذى رصد مؤخرًا لشخص يقوم بسب وقذف فتيات الجامعة في نجران، واتهامهن بارتكاب الفاحشة. وبحسب ما وثقه الفيديو المتداول، فأن صاحب المقطع ستوجه له عدة تهم منها السب والقذف والافتراء بأن الفتيات زانيات، بجانب التطاول على الجامعة، وتهمة أخرى متعلقة بالتصوير.

وبناءً على هذه التهم، فسوف يواجه قاذف الفتيات عقوبات قد تصل لثلاث سنوات، بجانب الجلد إلى ما يقرب من 600 جلدة، جانب عقوبات أخرى تشمل الغرامة.

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