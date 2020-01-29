تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو وثقته فتاة لشاب يتحرش بها في الشارع. وقالت الفتاة أنها كانت تمشي برفقة فتاة أخرى وحاول الشاب التحرش بهن ولكنهن قمن بصده .

وفجأة قام الشاب بدهس قدم الفتاة بسيارته عندما شاهدها تصور بهاتفها المحمول، ثم وجه لهم إشارة لا أخلاقية بيده وفر هارباً، فيما ذكر بعض المغردين أن الواقعة تم توثيقها في الرياض.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: فتاة توثق لحظة تحرش شاب اعترض طريقها ودهس قدمها ولاذ بالفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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