نشرت القناة السعودية تقريراً بشأن الحملات والمزاعم التي تستهدف المملكة وخصوصاً ولي العهد الأمير، وآخرها مزاعم اختراق هاتف رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون. وقالت القناة في تقريرها: “الصغار العابثين والماكينة القطرية والدعاية الإيرانية والسموم التركية واليسار في الغرب الأمريكي” .

وأضافت: “جميعهم في جزيرة يختبئون خلف جريدة يتقنعون ولا يتغيرون في عدائهم وحملاتهم ضد السعودية العظمى وقادتها”.

وفي تغريدة منفصلة نشرت القناة مقطعاً آخر ، قالت فيه : “قصص مفبركة من بين أشجار غابات الأمازون.. والمستهدف في هذه الروايات المهلهلة هو نفسه دائما.. سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان السعودية العظمى”.

وأشارت : “أما القابع في الجزيرة القريبة لازال في سجنه الصغير!”.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن مؤامرة الصغار العابثين الذين يختبئون في جزيرة لاستهداف ولي العهد- فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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