النائب العامّ يبحث مع نظيره المصري تعزيز العلاقات النيابية والحقوقية

استقبل النائب العامّ في جمهورية مصر العربية المستشار حمادة الصاوي في مكتبه بالنيابة العامة، اليوم الثلاثاء، النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة معاليه الحالية لمصر.

وأكد النائب العامّ -في اللقاء- عمق العلاقات القائمة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. مبينًا أن زيارته والوفد المرافق تأتي في إطار تعزيز العلاقات في المجالات النيابية وتبادل الخبرات بين نيابتي البلدين.

وأوضح الشيخ المعجب حرص الجهات النيابية في البلدين على تنسيق مواقفهما تجاه القضايا في المحافل الدولية وتعزيز العلاقات النيابية والحقوقية بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

بدوره، رحب المستشار حمادة الصاوي -خلال اللقاء- بالنائب العامّ والوفد المرافق. مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين الشقيقين في القضايا النيابية والحقوقية وتبادل الخبرات.

وجرى -خلال الزيارة- عقد اجتماع ثنائي بين قيادات النيابة العامة المصرية ونظيرتها السعودية، وبين أعضاء وفدي البلدين الشقيقين، كما تم تقديم عدد من العروض الخاصة بمجالات التعاون المشترك.

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وفي نهاية اللقاء، تبادل النائب العامّ الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والنائب العام المصري، الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وأقام النائب العامّ المصريّ، حفل غداء تكريمًا للنائب العامّ والوفد المرافق له.

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