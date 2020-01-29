أهم أحداث العالم هذا المساء

سيطرت على أخبار العالم هذا المساء، العديد من الأحداث المتسارعة، أهمها إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التفاصيل الكاملة لـ«صفقة القرن»، فضلًا عن ردود الأفعال حيالها، واستمرار الإجراءات الاحترازية بالمطارات الدولية، للوقاية من فيروس كورونا، وملفات أخرى.

رسميًا.. ترامب يعلن تفاصيل «صفقة القرن» ويؤكد: نحن أمام خطوة كبيرة للسلام

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرًا إلى أن حكومات المنطقة تدرك أن الإرهاب والتطرف هما العدوان للجميع، وأن الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل.. نحن أمام خطوة كبيرة للسلام.

صفقة القرن.. 34 معلومة تختصر خطة ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إن «خطتي للسلام تتألف من 80 صفحة.. هي الأكثر تفصيلًا على الإطلاق.. الدولة الفلسطينية المقبلة ستكون متصلة جغرافيًّا.. خطتي الجديدة ستغني الفلسطينيين عن المعونات؛ لأنها ستوفر 50 مليار دولار للفلسطينيين.. العديد من الدول تريد المشاركة في توفير الـ50 مليار دولار لمشاريع جديدة في الدولة الفلسطينية المستقبلية».

نتنياهو: عاصمة فلسطين المقترحة في خطة ترامب ستكون «أبوديس»

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن العاصمة الفلسطينية المقترحة في خطة ترامب للسلام ستكون في مدينة «أبوديس»، وأشار إلى أن واشنطن ستعترف بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كجزء من إسرائيل، واصفًا الإعلان عن خطة دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط باليوم التاريخيّ.

مجلس الوزراء يمنع حمل «أوسمة أجنبية» في المناسبات الوطنية

أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، منع حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية، وأن الاستثناء يكون بعد موافقة رئيس المجلس.

الأرصاد تعلن «طقس الأربعاء»: سحب رعدية ممطرة على مناطق عدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يشهد طقس غد الأربعاء، سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، الرياض» والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأشارت الهيئة إلى أن الفرصة مُهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف»، فضلًا عن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم».

الهلال يعلن الحرب على «المريسل والقرشي» ويطالب بإيقافهما وتغريمهما 20 مليون ريال

كشفت مصادر لـ«عاجل» اليوم الثلاثاء، تحركات بادرت بها إدارة نادي الهلال، ضد الإعلامي عبدالعزيز المريسل، والكاتب الناقد الرياضي، سامي القرشي، وأوضحت المصادر أن «إدارة النادي تقدمت بشكوى رسمية لهيئة الإعلام المرئي والمسموع، تطالب فيها المريسل والقرشي بالاعتذار الرسمي لإدارة النادي»، كما تتمسك الإدارة بضرورة «تغريم المريسل والقرشي مبلغًا لا يتجاوز الـ١٠ ملايين ريال، لكل منهما»، فضلًا عن «إيقافهما عن مزاولة المهنة مدة لا تقل عن 6 أشهر».

«شرطة الرياض» تُطيح بثلاثة وافدين تخصصوا في سرقة المحلات التجارية

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أطاحت شرطة الرياض، بثلاثة وافدين ارتكبوا عددًا من جرائم سرقة المحلات التجارية. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين «سوري وفلسطيني ويمني»، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع.

الصحة: إجراءات وقائية مشددة لمنع وفادة «كورونا» إلى السعودية

أكدت وزارة الصحة السعودية، تطبيق أعلى درجات الاستعداد الاحترازية المشددة في مطار الملك خالد الدولي، والمنافذ كافة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى المملكة العربية السعودية، بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

7 حالات طلاق سعودية كل ساعة وخسائر بقيمة 3.5 مليارات ريال

كشف التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة، تزايد معدلات الطلاق للعام الخامس على التوالي، اعتدادًا بإحصاءات تؤكد أن بين كل عشر زيجات يوجد ثلاث حالات طلاق، مشيرًا إلى حدوث حالة طلاق كل سبع دقائق.

تدريبات قتالية بمشاركة قوات سعودية- مصرية في «مرجان 16»

التمرين البحري الثنائي المختلط «مرجان 16»، للقوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها القوات البحرية المصرية، يواصل فعالياته بهدف رفع الجاهزية القتالية للقوات البحرية من الجانبين، وذلك من خلال الدقة في التخطيط والاحترافية في التنفيذ.

خبراء دوليون يعلنون جاهزية المحطة النووية الأولى بالإمارات

أكد فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية جاهزية المحطة الإماراتية النووية في براكة لبدء عمليات التشغيل، وفق المعايير الدولية للقطاع النووي التي تحددها الرابطة والتي تتمتع بعضويتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.

إيران ترتكب جريمة جديدة بحق أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

ارتكبت السلطات الإيرانية جريمة جديدة ضد أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، بمنع عدد من أسر ضحايا من السفر إلى كندا لحضور الجنازات ومراسم تأبین أبنائهم، رغم إصدار كندا تأشيرات تسمح بدخولهم أراضيها.

بالأسماء.. 14 دولة ترصد جرائم أردوغان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

بدأ مجلس حقوق الإنسان، في جنيف، اليوم الثلاثاء، الاستعراض الدوري الشامل لملف انتهاكات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال الـ 5 سنوات الماضية، وخلال الاستعراض الدوري تقدم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اقتراحاتها لتحسين ملف حقوق الإنسان في الدولة التي تخضع للتقييم الدوري الشامل، عن الخمس سنوات السابقة.