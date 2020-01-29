موجة البرد تُدخل 2561 طفلًا «طوارئ سعود الطبية»

استقبل قسم طوارئ مستشفى الأطفال مدينة الملك سعود الطبي، أكثر من 2561 طفلًا بسبب اعتلالات تنفسية، خلال الـ30 يومًا الماضية على إثر موجة الطقس الباردة التي شهدتها العاصمة.

وذكرت المدينة أن الحالات تتمثل في: حالات الربو، حالات الالتهاب الرئوي الحاد، حالات الحرارة الناتجة عن التهاب الصدر.

ودعت المدينة، مرضى الربو لأخذ الحيطة والحذر، والانتظام في اتباع إرشادات الأطباء لتجنّب حصول أية مضاعفات، لافتة إلى أن للوقاية دورًا في تجنّب حالات الزكام ونزلات البرد والأمراض.

أكدت أهمية اتباع الإجراءات الوقائية مثل: «أخذ التطعيمات اللازمة ضد الأنفلونزا الموسمية، وتجنّب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المناديل الورقية عند العطس، وتجنّب استخدام أدوات الآخرين، مثل المناديل أو المناشف، وتدفئة أجسام الأطفال بشكل جيد»، لتسهم في عدم حصول مضاعفات تؤثر على صحة الطفل التنفسية.

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كما شددت المدينة على ضرورة مراجعة أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية، أو قسم الطوارئ، في حالة تعرض الطفل لاعتلال تنفسي إثر تقلبات الجو.

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