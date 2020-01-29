إصابة شخصين في انقلاب مركبة على طريق السيل بـ«مكة»

وقع حادث مروري اليوم الثلاثاء، على طريق السيل في منطقة مكة المكرمة.

وذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 -في تغريدة له عبر «تويتر»- أن الحادث عبارة عن انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق السيل قبل جسر الجعرانة، ما نتج عنه وقوع إصابة شخصين، بينما باشرت الجهات المختصة الحادث.

وقال المركز: إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.