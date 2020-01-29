إصابة شخصين في انقلاب مركبة على طريق السيل بـ«مكة»

وقع حادث مروري اليوم الثلاثاء، على طريق السيل في منطقة مكة المكرمة.
وذكر المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 -في تغريدة له عبر «تويتر»- أن الحادث عبارة عن انحراف مركبة عن مسارها وانقلابها على طريق السيل قبل جسر الجعرانة، ما نتج عنه وقوع إصابة شخصين، بينما باشرت الجهات المختصة الحادث.
وقال المركز: إنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
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