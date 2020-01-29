«الحصيني» يوضح خريطة «أمطار الأربعاء» على عدة مناطق

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة، على أجزاء من مناطق «مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان» وسواحلها والشمالية، وكذلك جنوب المدينة المنورة وشمال الشرقية والقصيم بشكل أقلّ، وذلك بدءًا من غد الأربعاء وليلة الخميس.

وأشار الحصيني -في تغريدة بحسابه في «تويتر»- إلى أن الأمطار يُصاحبها نشاط للرياح وأتربة خفيفة على مكة المكرمة، والرياض، والقصيم، وحائل، والشمالية.

وفي تقريرها لطقس غد الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن سماءه غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، الرياض»، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الفرصة مُهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم».

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية، على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أمّا الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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