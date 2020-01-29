كراني: غدًا بداية الزائر القطبي.. ويصل الرياض الخميس

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني، أن يدخل الزائر القطبي غدًا الأربعاء، أجواء الشمالية الغربية، لافتًا إلى أنه يُغطي أجواء شمال المملكة مع نهاية الغد، وأشار عبر حسابه بتويتر إلى أن الزائر القطبي يتحرك تدريجيًّا جنوبًا حتى يغطي أجواء العاصمة وما تبقى من الوسطى، الشرقية، الغربية مع منتصف ونهاية الخميس، وأوضح كراني أن الأجواء المناخية تشهد برودة شديدة وصقيعًا، مع تكوّن الضباب وتجمد مياه تصحب التحرك.

وفي تقريرها لطقس غد الأربعاء، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن سماءه غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: «الجوف، مكة المكرمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنورة، حائل، الرياض» والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الفرصة مُهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، الطائف».

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، القصيم».

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد إن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد، أن حركة رياحه السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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