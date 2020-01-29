مدني بالطائف يختتم فعاليات الأنشطة الرياضية الرابعة

أقامت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف مساء أمس الثلاثاء، حفل اختتام فعاليات الأنشطة الرياضية الرابعة لعام 1441، حيث تم اعتماد نتائج فعاليات كرة القدم - كرة الطائرة - السباحة - سباق الماراثون وتكريم الفرق الفائزة واللاعبين المتميزين وحكام البطولة والمشاركين في مختلف الألعاب. وذكر ‏المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني، أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الاهتمام برفع المعدل اللياقي وخلق روح التنافس الشريف بين العاملين في الدفاع المدني. وكانت النتائج كالتالي: بطولة كرة القدم وحصل على المركز الأول شعبة شرق الطائف والمركز الثاني شعبة غرب الطائف Advertisements بطولة الكرة الطائرة وحصل على المركز الأول فريق الإدارة والمركز الثاني شعبة شرق الطائف بطولة المارثون حصل على المركز الأول رقيب / سليمان الشيباني من شعبة الشؤون الفنية بطولة السباحة حصل عليها: وكيل رقيب / رائد غازي القرشي من شعبة غرب



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