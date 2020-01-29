الانتقادات تطال مهرجان بارق لقلة فعالياته

تذمر عدد من أهالي محافظة بارق من قلة الفعاليات الشتوية هذا العام بالمحافظة مقارنةً بالأعوام الماضية، وعدم تنوعها ومجاراتها المحافظات المجاورة التي تتقدم وتُبهر زوارها، بينما محافظة بارق تتراجع.

حالة ركود

ذكر المواطن عبدالرحمن الشهري أنه «بعد إحياء ليلتين من مراكز ‫جمعة ربيعة المقاطرة‬ والسيالة والسليم‬ وثلوث المنظر‬ وإخراجها بشكل جميل يعود مهرجان بارق‫ الشتوي الخامس‬ للذبول، بعد أن كان أيقونة نجاح في العام الماضي».

وتساءل الشهري عن دور ‫لجنة التنمية الاجتماعية‬ اتجاه الأفراد والجماعات، بقوله: لماذا لا يتم تطوير سباق الخيل الذي نظمته اللجنة العام الماضي بمركز ‫ثلوث المنظر؟، مع إضافة الهايكنج للجنسين، وفعاليات والطيران الشراعي.

إتاحة الفرص

فيما طالب المواطن محمد البارقي بإتاحة الفرصة للشباب والوجوه الجديدة لطرح الآراء والأفكار التي تكون سبباً في نجاح المهرجان من خلال المشاركة في طرح الأفكار والمقترحات التي تخدم أبناء بارق وزوارها، وتسهم في التجديد والحراك الاقتصادي للمحافظة.

وأوضح أحمد البارقي أن «الملاحظ في محافظة بارق هذا الشتاء غياب الفعاليات الترفيهية، وانعدام البرامج الثقافية والشعبية، وعدم وجود مهرجان تسوق»، مؤكدا أهمية دعوة مستثمر لمهرجان التسوق لينشط البرامج، مع توجيه دعوة عامة مبكرا للعارضين والمشاركين الراغبين، وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم وتأهيل المعارض بالكامل، وإعداد البرامج والفعاليات وطباعتها وتوزيعها ونشرها مبكراً للمجتمع المحلي والزوار وعبر وسائل الإعلام، ودعوة أبناء المحافظة ومراكزها الفاعلين وتمكينهم من مشاركة إعداد برامج المهرجان والتخطيط له.

تهيئة الحدائق

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وفي رد رئيس بلدية بارق المهندس محمد مرزن عن جهود البلدية في المهرجان الشتوي، قال «تقتصر جهود البلدية على تجهيز القرية التراثية وسفلتة ساحاتها وتهيئتها، علاوةً على تهيئة المنتزهات والحدائق وصيانتها وتزويدها بألعاب الأطفال».

وأشار محافظ بارق مفرح البناوي إلى أنه «تمت إقامة احتفالات طوال الأسابيع الماضية، وتوقفت بعض الوقت لانشغال فريق العمل في البرنامج مع أسرهم ولزحمة المشاركات من محافظتي محايل والمجاردة»، مضيفا أن الفعاليات ستستأنف في الفترة القادمة في العطلات الأسبوعية.

وكان رئيس بلدية بارق قد وجه قسم الخدمات بالبلدية بالعمل على تهيئة الحدائق العامة والمنتزهات الطبيعية والمرافق العامة استعدادًا لموسم الشتاء هذا العام.

وباشر قسم الخدمات أعمال صيانة الإنارة بحديقة خبت آل حجري وزيادة أعمدة الإنارة بها، مؤكدا أنه تمت صيانة دورات المياه وألعاب الأطفال وتهيئة الملاعب الرياضية بها وتكثيف أعمال النظافة وتقليم الأشجار وتهذيبها، وتهيئة القرية التراثية بمنطقة جبال من خلال السفلته ورصف الساحات الخارجية بها وتهيئة مطل جبال والممشى، إلى جانب حديقتي جبال، وذلك بتكثيف أعمال النظافة وصيانة الإنارة والألعاب ودورات المياه.

أبرز المطالب

دعوة مستثمر لمهرجان بارق ينشط البرامج

إتاحة الفرصة للشباب والوجوه الجديدة لطرح الآراء والأفكار