إعادة الباقي شرط مكائن المشروبات في الأماكن العامة

حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية 8 شروط للراغبين في تشغيل وصيانة المكائن الذاتية الخاصة بالمشروبات الساخنة والباردة، حيث لا بد من الالتزام بضمان كفاءة عمل هذه المكائن وتحقيقها للخدمات المطلوبة بدرجة عالية من الدقة وبصورة ترضي المستهلك، ووضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة أو المالكة للماكينة وهاتفها للاتصال أو الاستعلام وعنوانها وموقعها.

وكان من ضمن الاشتراطات الصحية لمكائن الخدمة الذاتية للمشروبات الصادرة حديثا من الشؤون البلدية والقروية - اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منها - أن تتعهد الجهة المالكة أو المشغلة بعدم التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للمكونات الخاصة لتشغيل هذه المكائن بشتى الظروف، وتكون العملة المطلوبة واضحة مع إمكانية إتاحة استرجاع مال طالب الخدمة في حال عدم إتمام الخدمة أو بقية المبلغ بعد خصم ثمن الطلب، والالتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للمكائن لضمان وجود بيئة آمنة لإنتاج المشروبات الساخنة المطلوبة، وإزالة هذه المكائن في حالة عدم تشغيلها.

الصيانة الدورية للمكائن

نصت الشروط على أهمية أن تضمن الجهة المالكة سلامة المنتج والتأكيد على عدم تعرضه للمخاطر جراء عمليات الصيانة، وتسجيل التدابير الخاصة بالصيانة وحفظها، وكذلك إمكانية استخدام المكائن من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة ولابد من توثيق نتائج عمليات المعايرة وإعادة الضبط واعتمادها مع تحديد مواعيد المعايرة القادمة.

شروط المشروبات الساخنة

لابد أن تكون المكائن المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وذات إمكانية عالية في تحضير العديد من المشروبات، ولابد أن تكون قادرة على برمجتها حسب الرغبة، وتحتوي على الكاسات والملاعق من الداخل حسب النوع في حالة المكائن الآلية، وأن تقوم المكائن بتحضير المشروبات الساخنة بعد وضع العملة وضغط زر التشغيل للمشروب المطلوب ولابد أن تكون درجة حرارته 100 درجة مئوية تقريبا، وتزود بآلية تنبيه لمعرفة انتهاء أحد المكونات لإخطار الجهة المالكة أو المشغلة لإعادة تعبئة الحافظات بالمواد الأوَّلية. ولا يتم فصل التيار الكهربائي عن المكائن طالما كانت محملة بالمواد الأولية.

التعبئة للمكائن الذاتية

اشترطت الشؤون البلدية والقروية أن تستخدم عبوات مختلفة مناسبة لتعبئة المشروبات الساخنة على ألا تتعارض مع المواصفات القياسية المعتمدة الصادرة الخاصة بالعبوات المستخدمة في التعبئة، وتتم عملية التعبئة بطريقة آلية أو نصف آلية ويمنع التعبئة والخلط اليدوي على أن تكون الماكينة في حالة جيدة باستمرار. ووقاية الكاسات أثناء التعبئة من الانسكاب والتحكم في كمية المشروبات الساخنة عند التعبئة لمنع الانسكاب خارج الماكينة في حالة المكائن النصف الآلية. ولابد من وضع قائمة بأنواع المشروبات الساخنة التي تنتجها الماكينة في مكان واضح وكيفية تلقي الخدمة على واجهة الماكينة. ولابد أن تكون جميع المنتجات النهائية سواء الباردة أو الساخنة الجاهزة للشرب صالحة للاستهلاك الآدمي ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بكل نوع مع الحرص على أن تكون الأنواع الخاصة في المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة والحليب والمشروبات الباردة المقدمة من إنتاج مصدر مرخص له بمزاولة هذا النشاط.

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أبرز الشروط

* الالتزام بضمان كفاءة عمل هذه المكائن وتحقيقها للخدمات المطلوبة بدرجة دقيقة

* وضع لوحة تعريفية واضحة باسم الجهة المشغلة وعنوانها وموقعها

* الالتزام بإعداد وتنفيذ برامج صيانة دورية للمكائن

* تعهد الجهة المالكة بعدم التوقف عن التعبئة المستمرة والدورية للمكائن

* إتاحة استرجاع مال طالب الخدمة في حال عدم إتمام الخدمة أو بقية المبلغ

* إزالة هذه المكائن في حال عدم تشغيلها