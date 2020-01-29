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لا نزع لملكيات شرق مطار أبها

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أكد متحدث أمانة منطقة عسير ماجد الشهري لـ«دوت الخليج»، أن الإجراء المعلن اتخاذه للأملاك القائمة شرق مطار أبها الدولي مجرد إجراء تنظيمي، ولا يوجد أي أمر أو توجيه يتعلق بنزع تلك الملكيات.

وأكد ذلك بعد تداول قنوات التواصل توجيهات بحصر أملاك شرق مطار أبها اليومين الماضيين كمرحلة لإجراء نزع لها.

من جانب آخر، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بالقيام بجولات رقابية على التبريدات الواقعة في عقبة ضلع، خصوصا هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمتنزهين.


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