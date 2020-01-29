لا نزع لملكيات شرق مطار أبها

وأكد ذلك بعد تداول قنوات التواصل توجيهات بحصر أملاك شرق مطار أبها اليومين الماضيين كمرحلة لإجراء نزع لها.
من جانب آخر، وجه أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بالقيام بجولات رقابية على التبريدات الواقعة في عقبة ضلع، خصوصا هذا الموسم الذي يشهد إقبالا كبيرا من الزوار والمتنزهين.
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