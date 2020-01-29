رسوم الصرف الصحي ترفع فواتير إسكان الشرفية

اشتكى سكان مشروع الإسكان العاجل بحي الشرفية بجدة «إسكان الشرفية»، من ارتفاع فواتير المياه في الشهر الماضي على غير العادة.

فيما قال المدير العام للمياه بمحافظة جدة المهندس محمد أحمد الزهراني، إن هناك تنسيقا مع إدارة الإسكان، واعتماد السداد السابق للوحدات السكنية في المشروع، وعدم مطالبة الملاك والسكان من شركة المياه الوطنية برسوم دخول الخدمة، ويظل عليهم فقط سداد الفواتير الشهرية المتضمنة استهلاك المياه وخدمة الصرف الصحي.

أرقام المشتركين

يقول المواطن محمد الشهري، إنه صدرت الشهر الماضي فاتورة المياه بمبلغ أكبر عن كل مرة، ولم تكن المشكلة عنده فقط، بل إنه عند سؤال الجيران أكد جميعهم أن فاتورة المياه مرتفعة ولا يعلمون سبب هذا الارتفاع المبالغ فيه فجأة. وواصل الشهري بقوله، عند مراجعة الشركة يكون الرد «تقدموا على موقع الشركة وستجدون تفاصيل الاستهلاك»، وإذا دخلنا على موقع الشركة وجدنا المبلغ الزائد ومكتوب عليه «أقساط الصرف الصحي»، كيف أقساط صرف صحي ونحن سددنا الرسوم منذ أكثر من 20 سنة، ولوحات مصلحة الصرف الصحي وأرقام المشتركين موجودة على الشقق.

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مضاعفة الرسوم

قال أحمد علي، إنه فوجئ بمبلغ فاتورة الشهر الماضي وقد تضاعف أكثر من 5 مرات عن المعتاد. وقال إنه عند السؤال وتقصي الأمر اتضح أنه تمت إضافة رسوم دخول خدمة شبكة الصرف الصحي لكامل المشروع، وإضافة أكثر من 140 ريالا على كل فاتورة مياه شهريا، ولـ3 سنوات.

ويواصل حديثه بالقول، مع العلم أن إسكان الشرفية مخدوم بالصرف الصحي منذ إنشائه، وكثير من ملاك الشقق في إسكان الشرفية سددوا رسوم دخول شبكة الصرف الصحي منذ أكثر من 20 عاما، وتم وضع لوحة الصرف الصحي على الشقق، وما زالت هذه اللوحات موجودة على كثير من الشقق بإسكان الشرفية. وطالب السكان بمعالجة هذا الأمر، وعدم تحميلهم مبالغ سبق أن سددوها منذ عدة سنوات.