الفيصل يشهد توقيع مذكرتي تفاهم

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، مراسم توقيع مذكرتي تفاهم شركة وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى، مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والمركز السعودي لسلامة المرضى، بهدف تفعيل حقيبة «أبجد» التدريبية، واختبار «مقنن» لقياس كفاءات اللغة العربية للممارسين الصحيين للناطقين بغيرها، وذلك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن». كما دشن أمير المنطقة «منصة مقياس اقرأ اللغوي» الذي صممته شركة وادي مكة للتقنية المملوكة لجامعة أم القرى، لرفع مستوى كفاءات اللغة العربية.



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