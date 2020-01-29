18 ألف متدرب ومتدربة في منشآت عسير التقنية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن قبول أكثر من 4200 متدرب ومتدربة جدد خلال الفصل التدريبي الثاني للعام الحالي في مختلف التخصصات بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية ومعاهد السجون بالمنطقة. وبين مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي، أن القبول الحالي وصل بعدد المتدربين بجميع المنشآت التدريبية إلى أكثر من 18 ألف متدرب ومتدربة، مشيرا إلى أن عدد المتدربين بالكليات التقنية للبنين بلغ 9999 متدربا و3607 متدربات بالكليات التقنية للبنات، بينما بلغ عدد المتدربين في فروع الكليات التقنية بالمنطقة 2761 متدربا، في حين بلغ عدد المتدربين بالمعاهد الصناعية الثانوية 1558 متدربا، أما معاهد التدريب بالسجون فقد بلغ عدد المتدربين فيها 252 متدربا.



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