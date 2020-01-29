الشورى يوافق على مشروع نظام البيئة

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام البيئة، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة. ويتكون مشروع النظام من 49 مادة، ويهدف إلى حماية البيئة واستدامتها، والالتزام بالمبادئ البيئية، وتنظيم قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.

أطلس للمياه

ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1439/‏ 1440، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة، وما قدّمته من توصيات بعد دراستها تقرير الوزارة. وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة تأسيس مركز وطني للبيانات والرصد المائي، والانتهاء من إعداد الإستراتيجية الزراعية ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.

ودعت اللجنة الوزارة إلى إصدار خارطة مائية «أطلس للمياه» للمملكة في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها، ودراسة أسباب عدم نمو قطاع إنتاج الدجاج اللاحم ووصوله إلى مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020.

وطالبت اللجنة في توصياتها الوزارة بوضع برنامج زمني يضمن سرعة تحول قطاع تربية الماشية من التغذية المعتمدة على الشعير بمفرده إلى التغذية بالأعلاف المركزة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9/‏ 3/‏ 1429.

وأهابت اللجنة بالوزارة بتبني مبادرة إعادة تشجير أشجار المانجروف على سواحل البحر الأحمر والخليج العربي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب الدكتور حسين المالكي، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها.

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وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

الموافقة على عدد من الاتفاقات

وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بما يتوافق مع التزامات المملكة تجاه المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الميثاق.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لدراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، ومشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في مجال قطاع الثروة المعدنية، الموقعات في مدينة إسلام آباد بتاريخ 12/‏ 6 /‏1440 الموافق 17 /‏2 /‏2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشاريع مذكرات التفاهم.

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وروسيا في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14 /‏2 /‏1441 الموافق 13/‏ 10 /‏2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاتفاقية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة الموقعة في جمهورية سنغافورة بتاريخ 7 أغسطس 2019، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الاتفاقية.