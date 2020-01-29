بلدي عسير: الخلافات مع الأمانة قائمة وتتصدرها المشاريع المتعثرة

قرارات المجلس
كشف ابن بريق عن تنفيذ ما يقرب من 201 قرار خلال العام المنصرم، وعقد 11 لقاء مع الأهالي، وتطرق إلى القرى والهجر التي يخدمها المجلس في نطاقه بخمسة قطاعات أو مراكز، حيث يتجاوز عدد القرى 7 آلاف قرية يخدمها المجلس، مضيفا «قمنا بمسح كافة القرى بأبها وحصرناها في جداول وحصر كافة المتطلبات بها من إنارة وسفلتة وغيرها، ودورنا مع الأمانة هو دور رقابي، وإعطاء حلول للمشاريع المتعثرة في المنطقة».
ملف الاستثمار
أجاب ابن بريق على سؤال طرحته «دوت الخليج» حول ملف الاستثمار والتعاون من مستثمرين من داخل وخارج المنطقة، وقال إن «المجلس يعمل على هذا الملف بالتعاون مع الأمانة»، مبينا أنه تم الاتفاق مع عددٍ من المستثمرين الذين ستظهر استثماراتهم قريباً في الواجهة البحرية بالحريضة.
وأضاف أن هناك لجاناً مشكلة من المجلس والأمانة لمتابعة ملف الاستثمار، ومنها مشروع استثمار وسط أبها، وشارع الفن، وقطعنا شوطاً كبيراً في هذا الملف مع مستثمر أجنبي، لكن في ظل تطور هذا المشروع، فإنه سيسلم إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وتابع بقوله «جلبنا مستثمرين من رجال الأعمال في كل من سماء أبها وأبها العالية وحديقة المطار والجبل الأخضر وغيرها من الاستثمارات بالمنطقة، وقد ذللنا الكثير من العقبات أمام المستثمرين ووضعنا لها الحلول اللازمة بالتعاون مع أمانة منطقة عسير».
الإعلاميون يغادرون اللقاء
اتهم عضو المجلس البلدي عبدالله الهنيدي بعض الإعلاميين بنقل صورة سلبية عن المنطقة، مضيفاً أن بعض الإعلاميين يهاجمون عندما تحدث المشاكل مستشهدا بحادثة السيول في حي المنسك، داعيا إلى الثناء على الجهود ومحذراً من تصيد الأخطاء -على حد تعبيره -.
من جانبه، علق عضو المجلس البلدي جابر الحمادي، على دور التواصل الإعلامي ودور الإعلام، مطالباً بالتسويق للاستثمارات عبر الصحف ووسائل الإعلام، في حين خرج اللقاء عن المألوف، وغادر بعض من الإعلاميين القاعة؛ خشية تطور النقاش وخروجه عن مساره .
خلافات قائمة
حول خلافات المجلس مع الأمانة، ذكر ابن بريق، أن هناك العديد منها وتتمثل في تعثر المشاريع، وقال «لا نصادق على المشاريع في حال وجود أخطاء، وكان لدينا العديد من الملاحظات على عدة مشاريع تنفذها الأمانة بالمنطقة وقمنا بتعديل بعضها مع المقاولين وبحضور مسؤولي الأمانة ومنها مشروع نفق «أبها مول» وغيرها من المشاريع التي تنفذ بالمنطقة، مضيفا أنهم يعملون مع الأمانة في مركب واحد لخدمة الصالح العام للمنطقة.
خدمة القرى
قال ابن بريق إن المجلس حصر أكثر من 7 آلاف قرية يشرف عليها، وتم حصر احتياجات تلك القرى لإيصال الخدمات إليها ومنها السفلتة والإنارة وغيرها من الخدمات البلدية، مضيفا أن بعض موظفي الأمانة يجهلون تلك القرى ويركزون على المخططات والمدن، لكننا في المجلس حصرنا كافة القرى لتقديم الخدمات لبلدية لها بالتنسيق مع الأمانة، ولدينا جداول بها وحتى أعمدة الإنارة حُصرت.
غياب المرأة
حول غياب المرأة عن المشاركة في المجلس، قال ابن بريق إن «هناك 21 عضوا بالمجلس ثلثهم عُينوا منهم، أما الثلثان فعينوا بالترشيح، ونتمنى أن تكون المرأة موجودة في الدورات القادمة للمجلس لتشارك مع الرجال في صنع القرار».
هيئة تطوير عسير
قال رئيس المجلس البلدي بمدينة أبها إنه لا يوجد أي عضو من المجلس البلدي بهيئة تطوير عسير والمجلس استشاري، حيث إن دور المجلس هو الشراكة فقط معهم، مبينا أن علاقتهم بالهيئة علاقة تشاركية. وبخصوص انتشار المطبات في الطرق الرئيسية، قال إن «هناك لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية تقوم برصدها وتتخذ القرارات المناسبة بشأنها».
أبرز ما جاء في اللقاء
استمرار مشكلة المشاريع المتعثرة ووجود ملاحظات عليها
تنفيذ 201 قرار خلال العام المنصرم و11 لقاء مع الأهالي
جلب مستثمرين لمشاريع وسط أبها وشارع الفن والحريضة
لجنة لمتابعة مشكلة انتشار المطبات الصناعية في المنطقة
حصر أكثر من 7 آلاف قرية وتحديد احتياجاتها
ارتفاع وتيرة النقاش بين بعض الإعلاميين والمجلس ومغادرة بعض الإعلاميين
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