

الدوادمي 03 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 28 يناير 2020 م واس

زار محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري اليوم إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، حيث كان في استقباله مدير الإدارة العقيد هذلول العتيبي، وعدد من الضباط والأفراد.

واستمع المحافظ لشرح من مدير الإدارة عن مهام وأعمال الدفاع المدني وما يقدمه من خدمات لسلامة المواطن والمقيم.

بعد ذلك تجول السديري برفقة مدير إدارة الدفاع المدني على الشعب والأقسام واستمع إلى شرح عن آلية العمل فيها، كما اطلع على الآليات والمعدات الفنية الحديثة الخاصة بالإنقاذ والإطفاء. وفي ختام الزيارة قدم محافظ الدوادمي شكره وتقديره لمنسوبي الدفاع المدني بالمحافظة على جهودهم البارزة في تنفيذ مهام الدفاع المدني وحماية الأرواح والممتلكات وحرصهم على سلامة المواطن والمقيم.

من جانبه ثمّن مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة زيارة المحافظ وتشجيعه ودعمه لمنسوبي الإدارة.

// انتهى //

23:35ت م

0307





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يتفقد إدارة الدفاع المدني بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.