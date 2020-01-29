شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على معظم المناطق والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:35 صباحًا, 29 يناير 2020 م المناطق_الرياض توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمشيئة الله، سماء غائمة تتخلها سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة الأربعاء. وتشمل الحالة الجوية كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | الأرصاد: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على معظم المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.