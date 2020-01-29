شكرا لقرائتكم خبر عن «موقف ثابت».. القضية الفلسطينية في قلب المملكة والان نبدء بالتفاصيل

• دعم كامل حتى يصل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة

• قبول أي حل نهائي لخطة السلام مناط بالشعب الفلسطيني

• نحرص على دعم عملية السلام وحقوق الفلسطينيين

تعد القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة، وتظل في مقدمة أجندتها السياسية الخارجية، إذ تؤكد دائمًا، في أي مناسبة محلية أو إقليمية أو دولية، دعمها للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة.

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وتقدم المملكة الدعم الكامل للشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل، وستستمر في سياستها هذه حتى يصل لحقوقه المشروعة، مشددة على أن الموقف السعودي ثابت في دعم كافة الجهود الرامية للتوصل لاتفاق يحقق للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وأكد مراقبون، أن دعم المملكة لمفاوضات السلام المباشرة هدفه النهائي مصلحة الشعب الفلسطيني وفق ما يقررونه بأنفسهم، قائلين: «قبول أي حل نهائي لخطة السلام مناط بالشعب الفلسطيني وحده، والمملكة أكثر من يدعم هذا التوجه وستواصل ذلك».

وأوضح المواقبون أن دعم المملكة للجلوس على طاولة المفاوضات نابع من حرصها على دعم عملية السلام وحقوق الفلسطينيين، ومرهوناً بالقرار الذي يتخذه الشعب الفلسطيني وفق ما يراه مناسباً.