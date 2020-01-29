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شكرا لقرائتكم خالد القطان لـ”المواطن”: إنشاء مركز رعاية لمرضى الزهايمر قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - شرف الروقي - تصوير : خالد الحمودي
انطلق، مساء الاثنين، مؤتمر الزهايمر الدولي الرابع، والذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالرياض، وذلك تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض.
وقال الأمير فيصل بن بندر: إن من أهم متطلبات الوطن تجاه أبنائه هو متابعة مرضى الزهايمر والحرص عليهم وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وأن هذا المؤتمر جسّد هذا الروح والعطاء والعمل، مشيدًا بعمل ودور الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر.
من جهته، أوضح الدكتور خالد القطان، عضو مجلس إدارة الجمعية، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن الجمعية تهدف لإنشاء مركز رعاية لتقديم الرعاية النهارية لمريض الزهايمر، ومواكبة المرض من قبل المريض.
وذكر القطان: أنه تم الانتهاء من تصميم المركز، والجمعية في طور جمع التبرعات لإنشائه، منوهًا أن الجمعية لا تمنع تواصل أسر المرضى وتقديمهم للدعم المادي والاجتماعي والعلمي للجمعية، حتى يسهل لهم رعاية مرضاهم، وتقديم الخدمات المتميزة لهم.
ويشهد المؤتمر محاضرات وجلسات حوارية لنخبة من الأطباء والأخصائيين والمحاميين، حيث يناقش المؤتمر خمسة محاور؛ كيفية التعامل مع المريض في مراحله المتقدمة، أهمية الوقاية من المرض، تطوير مجالات العلاج والأدوية، أهمية التشخيص ومراحله، الجانب القانوني للمريض وأسرته.
وشهد الحفل توقيع عدة اتفاقيات للجمعية مع شركاء جدد، كان أبرزها التوقيع مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتقديم كافة التسهيلات لإقامة المتلقيات والمؤتمرات في المدينة.
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