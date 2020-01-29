محمود عباس يرفض صفقة ترامب ويؤكد: القدس ليست للبيع

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن رفضه لخطة السلام التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، ووصفها بصفعة القرن.

وقال عباس خلال كلمته التي ألقاها عقب المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي عن خطته والمعروفة إعلاميًّا بـ”صفقة القرن”: إن القدس ليست للبيع، والفلسطينيون لن يساوموا على حقوقهم، ولن يتنازلوا عن القدس عاصمة لهم، واصفًا الصفقة بالمؤامرة التي لن تمر.

وأضاف عباس أنه ليس هناك طفل فلسطيني ولا عربي مسلم سيرضى بألا تكون القدس عاصمة لفلسطين، ولذا سيكون مصير هذا الصفقة مزابل التاريخ، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم ويركع أمامها.

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وأوضح أنه لن يتفاوض مع إسرائيل إلا وفقًا للقوانين الدولية، ولن يتفاوض وفقًا لخطة ترامب، كما رفض أن ترعى أمريكا وحدها المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مطالبًا مجلس الأمن بمفاوضات ترعاها 4 دول على الأقل.

وأكد على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الخطر، موضحًا أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، تواصل معه، واتفقا سويًّا على اللقاء في قطاع غزة.

وشدد على أنه لن يطيع ترامب والذي يريد حرمانه من نسبة 40% من أصل الـ22% التي سبق ورضي بها، قائلًا: “رضينا بالبين والبين ما رضي فينا.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم أمس عن تفاصيل خطته المعروفة بصفقة القرن، والتي أعلن خلالها أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.

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