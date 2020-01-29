أمطار رعدية ورياح اليوم على المملكة

2020-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد سماء غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على معظم مناطق المملكة، حيث تشمل الحالة الجوية كلًّا من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم والجوف والحدود الشمالية وحائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما توقعت الهيئة أن تكون الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المسبوقة بالرياح النشطة على مرتفعات الطائف وعسير والباحة وجازان.

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