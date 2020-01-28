شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف رابع إصابة بـ«كورونا الجديد» في فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
وكان المريض الثالث يقيم في باريس وتبين أنه قريب أحد شخصين تم التأكد من إصابتهما بالمرض في وقت مبكر من يوم الجمعة.
وقالت وزارة الصحة في بيان يوم الجمعة الماضي إن المرضى الثلاثة الأوائل معزولون في مستشفيات وتعمل السلطات على تحديد أشخاص آخرين ربما كانوا على اتصال بهم.
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