شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الباكستاني يبحثان التعاون الثنائي والان نبدء بالتفاصيل
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية الفريق الأول الركن نديم رضا والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وبخاصة في المجالات العسكرية.
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وسمو قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز آل سعود، ومدير مكتب سمو نائب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
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