شكرا لقرائتكم خبر عن سفير المملكة: حريصون على تعزيز العلاقات مع جنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

قدم السفير سلطان بن عبدالله العنقري اليومن أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب إفريقيا، وذلك خلال استقباله من قبل الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا في المقر الرسمي له.

ونقل السفير العنقري لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ فيما طلب من السفير العنقري نقل تحياته وتحيات الشعب الجنوب إفريقي لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين.

وأعرب الرئيس سيريل رامافوزا عن تمنياته الخالصة للسفير العنقري بالتوفيق والنجاح في مهامه في حين أكد السفير العنقري حرص المملكة على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع جمهورية جنوب إفريقيا الصديقة.