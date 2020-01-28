وزير الثقافة: القطاع الثقافي يعيش أزهى عصوره

• ملتزمون بدعم الحركة المسرحية

• تمكين المسرحيين من أداء رسالتهم

• فتح مساحات أرحب لإبداع السعوديين

• المسرح الوطني سيكون قائداً للإبداع

رعى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مساء اليوم، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، انطلاق نشاط مبادرة المسرح الوطني، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفنون المسرحية من المملكة والعالم العربي، إلى جانب جمهور من مختلف شرائح المجتمع.

وألقى سموه كلمة خلال حفل التدشين الذي شهد عرضاً لإستراتيجية المسرح الوطني ورؤيته وأهدافه قال فيها: إن إطلاق مبادرةِ المسرحِ الوطني يأتي في وقتٍ يعيش فيه القطاع الثقافي السعودي أزهى عصوره بدعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيراً سموه إلى أن المسرح الوطني ينطلق من أرضية صلبة.

وتابع: "بالإضافة إلى ثراء وعمق تراثنا وثقافتنا وعطاء المسرحيين السعوديين المستمر، فإن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى الثقافة بوصفها "من مقوّمات جودة الحياة"، لذا فإن وزارة الثقافة ملتزمة بدعم الحركة المسرحية وتمكين المسرحيين من أداء رسالتهم وفتح مساحات أرحب لإبداع السعوديين".

وأكد سموه أن وزارة الثقافة تسعى لأن يكون المسرح الوطني قائداً للإبداع في الفنون الأدائية، ويبني القدرات البشرية لصناعة مسرحية محلية بجودة عالمية، مشدداً سموه على أهمية الشراكة مع المسرحيين السعوديين في تحقيق أهداف المبادرة "فمن خلالهم سنحقق الأهداف وسنتجاوز الصعوبات معاً، لنبني بنية ثقافية مستدامة".