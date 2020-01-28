شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: القطاع الثقافي يعيش أزهى عصوره والان نبدء بالتفاصيل
• تمكين المسرحيين من أداء رسالتهم
• فتح مساحات أرحب لإبداع السعوديين
• المسرح الوطني سيكون قائداً للإبداع
رعى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، مساء اليوم، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، انطلاق نشاط مبادرة المسرح الوطني، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفنون المسرحية من المملكة والعالم العربي، إلى جانب جمهور من مختلف شرائح المجتمع.
وألقى سموه كلمة خلال حفل التدشين الذي شهد عرضاً لإستراتيجية المسرح الوطني ورؤيته وأهدافه قال فيها: إن إطلاق مبادرةِ المسرحِ الوطني يأتي في وقتٍ يعيش فيه القطاع الثقافي السعودي أزهى عصوره بدعم غير مسبوق من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، مشيراً سموه إلى أن المسرح الوطني ينطلق من أرضية صلبة.
وتابع: "بالإضافة إلى ثراء وعمق تراثنا وثقافتنا وعطاء المسرحيين السعوديين المستمر، فإن رؤية المملكة 2030 تنظر إلى الثقافة بوصفها "من مقوّمات جودة الحياة"، لذا فإن وزارة الثقافة ملتزمة بدعم الحركة المسرحية وتمكين المسرحيين من أداء رسالتهم وفتح مساحات أرحب لإبداع السعوديين".
وأكد سموه أن وزارة الثقافة تسعى لأن يكون المسرح الوطني قائداً للإبداع في الفنون الأدائية، ويبني القدرات البشرية لصناعة مسرحية محلية بجودة عالمية، مشدداً سموه على أهمية الشراكة مع المسرحيين السعوديين في تحقيق أهداف المبادرة "فمن خلالهم سنحقق الأهداف وسنتجاوز الصعوبات معاً، لنبني بنية ثقافية مستدامة".
عقب ذلك قدم رئيس مبادرة المسرح الوطني عبدالعزيز السماعيل عرضاً لأهداف المبادرة في كلمته خلال الحفل التي أكد فيها على الشراكة بين المسرح الوطني والمسرحيين السعوديين ، وقال: "إن المسرح الوطني معكم وبكم ومن أجلكم"، معرباً عن شكره لسمو وزير الثقافة نظير اهتمامه بالمسرح وتوفير كافة الدعم لمبادرة المسرح الوطني.
ثم عرضت مسرحية "درايش النور" من تأليف الشاعر صالح زمانان وإخراج فطيّس بقنة، وأعد نصها كل من عباس الحايك وياسر مدخلي وثامر الحربي، فيما قام بأدوار البطولة كل من إبراهيم الحساوي والدكتور نايف خلف وعبدالعزيز المبدل وشافي الحارثي وخالد صقر وشجاع نشاط إلى جانب رند الشهيلي وشيماء الفضل وغازي حمد .
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