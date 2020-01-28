هل يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري ؟

2020-01-28

متابعات الخليج 365 – الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أنه لا يمكن إضافة أنشطة مختلفة في السجل التجاري، حيث يجب أن تتبع الأنشطة المقيدة في السجل لنشاط فرعي واحد بناءً على الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الجديد.

ولفتت التجارة ردًّا على استفسار في هذا الشأن عبر موقع تويتر، أنه يمكن الاطلاع على تصنيف الأنشطة عبر الرابط التالي: هنا

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وتابعت التجارة أن من شروط إصدار سجل تجاري رئيسي (مؤسسة) ألا يقل العمر عن 18 سنة، وأيضًا ألا يكون موظفًا حكوميًّا، وألا يقل رأس المال عن 5000 ريال.

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