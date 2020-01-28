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مدير تعليم محايل يطمئن على الطلاب مصابي الحادث المروري

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2020-01-28

وقع صباح اليوم أثناء توجههم إلى مدارسهم

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

تعرض 4 طلاب من مدرستي ابن زيدون والفجر بمركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل عسير، إلى حادث مروري وقع، صباح اليوم، أثناء توجههم إلى مدارسهم، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى محايل العام.

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من جانبه، اطمأن مدير التعليم بمحافظة محايل عسير، منصور بن عبدالله آل شريم، وبحضور مدير مكتب التعليم ببحر أبو سكينة، علي بن موسى طاير، على صحة الطلاب، فيما ذكرت مصادر أن حالاتهم مستقرة.

 

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