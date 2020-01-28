شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يشكر 3 دول خليجية على مساعدتهم في إتمام صفقة القرن .. ويعلن: إسرائيل ستعمل مع هذا “الملك الرائع“ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لرئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ولدول عمان والبحرين والإمارات لمساعدة الولايات المتحدة في رؤية "صفقة القرن"، وإرسال سفرائهم لحضور كلمته اليوم في البيت الأبيض.

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ترامب يشكر 3 دول خليجية على مساعدتهم في إتمام صفقة القرن .. ويعلن: إسرائيل ستعمل مع هذا “الملك الرائع“



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وقال ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء، "أشكر نتنياهو بشكل خاص، وعمان والبحرين والإمارات لمساعدتنا وإرسال سفرائهم للحضور اليوم".

وأضاف "إسرائيل ستعمل مع شخص رائع وهو ملك الأردن".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض اليوم الثلاثاء تضمنت تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

بدوره، أعرب نتنياهو، عن شكره لحضور سفراء عمان والبحرين والإمارات في البيت الأبيض خلال إلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل "خطة أمريكا للسلام" في الشرق الأوسط.

وقال نتنياهو، "يا لها من سعادة أن نرى سفراء عمان والإمارات والبحرين معنا هنا".