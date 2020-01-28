النصر: إعلان المخطط العام لـ”نيوم” خلال شهريالنصر: إعلان المخطط العام لـ”نيوم” خلال شهرين .. و2020 بداية الزخم الفعلي للمشروعن .. و2020 بداية الزخم الفعلي للمشروع

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر، أنه سيتم خلال الشهرين القادمين، الإعلان عن المخطط العام للمشروع ومراحل التنفيذ والبناء فيه، مؤكدًا أن هذا العام هو عام التنفيذ في نيوم.

وأوضح النصر عقب حضوره حفل تدشين إطلاق أكاديمية “نيوم” أول أمس (الأحد)، أن المشروع سيركز في مراحله الأولى على تطوير البنية التحتية، التي من المتوقع أن يشاهد العالم تفاصيلها خلال السنوات الخمس القادمة، مبيناً أن 2020 ستكون بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم.

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع القادمة ستفتح أكاديمية نيوم أبوابها في عامها الأول لألف طالب من أبناء المنطقة ليتلقوا تدريبهم في مجالات تدعم قطاعات مهمة مثل الطاقة والسياحة والنقل والضيافة وغيرها، لافتاً إلى أن المشروع يحرص على استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات حتى الوصول إلى العدد المستهدف وهو 6 آلاف مستفيد من هذا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف.

وأبان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، أنه سيجري البحث عن أصحاب الكفاءات والشهادات العليا الذين سبق لهم الدراسة ومقابلتهم واختيار الأنسب منهم، ليستفاد منهم في عملية التوظيف المباشر في مشروع نيوم.