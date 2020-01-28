اللاحم ينتقد دعوة أبو بجاد لملتقى شبابي بالرياض بعد حادثة نتف الحمام في لندن.. والأخير يصفه بالإمعة

تفاعل عدد كبير من المغردين والمتابعين مع هاشتاق #كلنا_ابوبجاد ، بعد تصاعد الهجوم على مشهور” سناب شات ” أبو بجاد بسبب واقعة نتف ريش الحمام في بانيو أحد الفنادق، وتغريدات المحامي عبد الرحمن اللاحم، ليتصدر الهاشتاق تريند المملكة على تويتر .

وفي التفاصيل نشر المحامي عبد الرحمن اللاحم تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر ، هاجم فيها أبو بجاد مشهور “سناب شات ” كتب فيها ساخرا ” ما أجمل هذا الصباح الذي تتلقى فيه خبر جميل بدعوة الناشط الاجتماعي المعروف” أبو بجاد” لمتلقى شباب الوطن في مركز الملك خالد الحضاري خلال الفترة من ٧/١ إلى٧/٧، الأخ أبو بجاد هو اللي نتف الحمام في البانيو في لندن وهو صاحب وصف المرأة بـ اللحمة . فيه صباح أجمل من كذا ؟”.

ليرد عليه ابو بجاد معلقا على تغريدته “الحمد لله على كل خير عطانياه ربي مبادرات إخراج السجناء وتزويج ١٠٠شاب وشابة ومبادرات الدم اللي شرينا فيها سيارتين تبرع دم لأبطالنا فالحد الجنوبي وحده فالقصيم مبادرة الدم اللي أرسلنا ١٣٠٠ كيس دم للحد الجنوبي ومبادرات كثر راس شعرك وحصلت ع سفير للأمم المتحدة لكن أنت وش سويت يا إمعة”.

ورد اللاحم بتغريدة وكتب ” قايل لكم اقتربت الساعة ! ابوبجاد اللي نتف الحمام بالبانيو في فندق في لندن والذي وصف النساء بـ(لحمة)؛ يقول لي وش قدمت يامعه (قصده يا إمّعة)! تشتغل بالشأن العام و تتولى قضايا ضخمة متعلقة بالحقوق من عشرين سنة ؛ويجيك الهارف اللي نتف حمام بالبانيو بفندق بلندن ويقول وش قدمت! أي بؤس هذا؟.