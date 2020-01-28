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( خطوات التخطيط للشركة ) :
١- تحديد مهمة الشركة MISSION : وهي النشاط الاساسي للشركة + الشريحة المستهدفة + اهم قيم الشركة .
مثال : اشباع شهية العملاء متوسطي الدخل من عمر ١٨-٤٤ سنة على مستوى الخليج لوجبات البرجر مع الالتزام بالخدمة السريعة ( ٣٠-٤٥ دقيقة توصيل و ٥ دقائق تيك اوي) والجودة العالية .
* النشاط : مطعم برجر
* الشريحة : سكان الخليج متوسطي الدخل من عمر ١٨-٤٤ .
* القيم : الخدمة السريعة ، الجودة العالية .
٢- التحليل الخارجي : لمعرفة الفرص المتاحة للنجاح والنمو او المحافظة على الوضع ومعرفة التهديدات المحتملة التي تعيق النجاح والنمو او المحافظة على الوضع ( معرفة المنافسين الرئيسيين ، حجم السوق ، جاذبية القطاع ، قوانين وقرارات، توفر العمالة ، الوضع السياسي والاقتصادي ، اتجاهات العملاء واحتياجاتهم .. )
٣- التحليل الداخلي : لمعرفة نقاط القوة والضعف الموجودة فعلياً داخل الشركة مما يساعدها او يعيقها عن تحقيق اهدافها ( موارد بشرية متوفرة او شاغرة، تاريخ المبيعات اخر ٣ سنوات لكل منتج، عدد العملاء، افضل المناطق التي تم البيع فيها، افضل فروع الشركة ، اضعف فروع الشركة ، قنوات التوزيع مثل كارج او طلبات او كول سنتر، او ويب سايت، او فروع جديدة، كثافة الاعلانات وتنويعها وملاءمتها للشريحة المستهدفة ، الخدمات المقدمة، التكنولوجيا ، .. ) .
٤- تحليل سوات SWOT: ( نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لكل عنصر من عناصر التحليل الخارجي والداخلي ) وتوجد نماذج اخرى للتخطيط بعيد المدى ( ٥ سنوات وفوق ) مثل نموذج فايفر .
٥- وضع الاهداف بطريقة SMART محددة وكمية وقابلة للتنفيذ وواقعية وفي اطار زمني ، الاهداف تأتي مباشرة من تحليل سوات .
S : specific محدد
M : measurement : قابل للقياس
A : agreed موافق عليه
R : realistic واقعي
T : time-bound محدد زمنياً
٦- صياغة الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق كل هدف ( الاستراتيجية = الكيفية ) والاستراتيجيات لها مصادر مثل : ( العصف الذهني، اقتراحات الموظفين ، الكتب ، الخبرة الشخصية، استشارة اهل الخبرة ، استخدام تقنيات الابداع، الالهام، تجارب ناجحة، .. ) .
٧- تفصيل الاستراتيجيات الى برامج عمل في جدول يتكون من ( ماذا ؟ ومن ؟ ومتى ؟ والتكلفه؟ ) ماذا = الانشطة ، من = الشخص المسؤول عن تنفيذها ، متى = الموعد النهائي للتنفيذ ، التكلفة = الميزانية المطلوبة للتنفيذ ) .
٨- التنفيذ .
٩- مراقبة التنفيذ وقياس النتائج .
١٠- تحقيق الاهداف أو اعادة النظر في الخطوات السابقة وتغيير الاستراتيجيات .
البعض يلخّص الخطوات بعبارة SOSTAC
Situation analysis تحليل الموقف
Objectives وضع الاهداف
Strategies وضع الاستراتيجيات
Tactics تفصيل الاستراتيجيات الى تكتيكات
Action plan برنامج العمل
Control التحكم والمراقبة
الاستراتيجية = الكيفية والطريقة بشكل عام
التكتيكات = تفاصيل الاستراتيجية
مثلاً :
* الهدف : زيادة المبيعات الاجمالية ٣٠٪ لعام ٢٠١٩
الهدف SMART لانه :
*محدد: زيادة المبيعات الاجمالية.
*وقابل للقياس (كمي) : ٣٠٪
*وفي اطار زمني : ٢٠١٩
*وواقعي
*والمنفّذ موافق على تنفيذه .
* و باستخدام مصادر مختلفة للاجابة على ( كيف نحقق الهدف؟ ) يتم التوصل مثلاً الى عدة استراتيجيات :
* الاستراتيجية (١) : زيادة التواجد على السوشل ميديا
*التكتيكات :
– انشاء وادارة حساب تويتر
– حملة اعلانية عند ٥ مؤثرين في السوشل ميديا.
– زيادة عدد البوستات اليومية في الانستغرام
* الاستراتيجية (٢) : زيادة الاعلانات الالكترونية.
التكتيكات :
– الاعلان باستخدام سبونسر انستغرام
– الاعلان باستخدام سبونسر سناب
– الاعلان باستخدام الايميلات
* الاستراتيجية (٣) : زيادة العروض
التكتيكات :
– تقديم عروض محدودة المدّة مع فرص ربح جوائز .
– كوبونات مجانية عند الشراء لتشجيع اعادة الشراء .
* الاستراتيجية (٤) : تحسين الخدمة
التكتيكات :
– اشتراك مع كاريج والتوصيل عن طريق كارج .
– توظيف سائقين سيكل .
– استخدام برنامج الكتروني لمراقبة العمليات ( وقت دخول الاوردر ، وقت جاهزية الاوردر ، خروج السائق، وصول الطلب للعميل ) .
* ثم في برنامج العمل يتم تفصيل التكتيكات أكثر وهي مسؤولية الشخص او القسم المنفّذ لكل استراتيجية و تكتيك .
* لا يتم وضع الاهداف الا بعد عمل تحليل خارجي وداخلي لمعرفة الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف والوضع الحالي للشركة .
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