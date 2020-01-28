︎

.

( خطوات التخطيط للشركة ) :

١- تحديد مهمة الشركة MISSION : وهي النشاط الاساسي للشركة + الشريحة المستهدفة + اهم قيم الشركة .

مثال : اشباع شهية العملاء متوسطي الدخل من عمر ١٨-٤٤ سنة على مستوى الخليج لوجبات البرجر مع الالتزام بالخدمة السريعة ( ٣٠-٤٥ دقيقة توصيل و ٥ دقائق تيك اوي) والجودة العالية .

* النشاط : مطعم برجر

* الشريحة : سكان الخليج متوسطي الدخل من عمر ١٨-٤٤ .

* القيم : الخدمة السريعة ، الجودة العالية .

٢- التحليل الخارجي : لمعرفة الفرص المتاحة للنجاح والنمو او المحافظة على الوضع ومعرفة التهديدات المحتملة التي تعيق النجاح والنمو او المحافظة على الوضع ( معرفة المنافسين الرئيسيين ، حجم السوق ، جاذبية القطاع ، قوانين وقرارات، توفر العمالة ، الوضع السياسي والاقتصادي ، اتجاهات العملاء واحتياجاتهم .. )

٣- التحليل الداخلي : لمعرفة نقاط القوة والضعف الموجودة فعلياً داخل الشركة مما يساعدها او يعيقها عن تحقيق اهدافها ( موارد بشرية متوفرة او شاغرة، تاريخ المبيعات اخر ٣ سنوات لكل منتج، عدد العملاء، افضل المناطق التي تم البيع فيها، افضل فروع الشركة ، اضعف فروع الشركة ، قنوات التوزيع مثل كارج او طلبات او كول سنتر، او ويب سايت، او فروع جديدة، كثافة الاعلانات وتنويعها وملاءمتها للشريحة المستهدفة ، الخدمات المقدمة، التكنولوجيا ، .. ) .

٤- تحليل سوات SWOT: ( نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لكل عنصر من عناصر التحليل الخارجي والداخلي ) وتوجد نماذج اخرى للتخطيط بعيد المدى ( ٥ سنوات وفوق ) مثل نموذج فايفر .

٥- وضع الاهداف بطريقة SMART محددة وكمية وقابلة للتنفيذ وواقعية وفي اطار زمني ، الاهداف تأتي مباشرة من تحليل سوات .

S : specific محدد

M : measurement : قابل للقياس

A : agreed موافق عليه

R : realistic واقعي

T : time-bound محدد زمنياً

٦- صياغة الاستراتيجيات المناسبة لتحقيق كل هدف ( الاستراتيجية = الكيفية ) والاستراتيجيات لها مصادر مثل : ( العصف الذهني، اقتراحات الموظفين ، الكتب ، الخبرة الشخصية، استشارة اهل الخبرة ، استخدام تقنيات الابداع، الالهام، تجارب ناجحة، .. ) .

٧- تفصيل الاستراتيجيات الى برامج عمل في جدول يتكون من ( ماذا ؟ ومن ؟ ومتى ؟ والتكلفه؟ ) ماذا = الانشطة ، من = الشخص المسؤول عن تنفيذها ، متى = الموعد النهائي للتنفيذ ، التكلفة = الميزانية المطلوبة للتنفيذ ) .

٨- التنفيذ .

٩- مراقبة التنفيذ وقياس النتائج .

١٠- تحقيق الاهداف أو اعادة النظر في الخطوات السابقة وتغيير الاستراتيجيات .

Advertisements

البعض يلخّص الخطوات بعبارة SOSTAC

Situation analysis تحليل الموقف

Objectives وضع الاهداف

Strategies وضع الاستراتيجيات

Tactics تفصيل الاستراتيجيات الى تكتيكات

Action plan برنامج العمل

Control التحكم والمراقبة

الاستراتيجية = الكيفية والطريقة بشكل عام

التكتيكات = تفاصيل الاستراتيجية

مثلاً :

* الهدف : زيادة المبيعات الاجمالية ٣٠٪؜ لعام ٢٠١٩

الهدف SMART لانه :

*محدد: زيادة المبيعات الاجمالية.

*وقابل للقياس (كمي) : ٣٠٪؜

*وفي اطار زمني : ٢٠١٩

*وواقعي

*والمنفّذ موافق على تنفيذه .

* و باستخدام مصادر مختلفة للاجابة على ( كيف نحقق الهدف؟ ) يتم التوصل مثلاً الى عدة استراتيجيات :

* الاستراتيجية (١) : زيادة التواجد على السوشل ميديا

*التكتيكات :

– انشاء وادارة حساب تويتر

– حملة اعلانية عند ٥ مؤثرين في السوشل ميديا.

– زيادة عدد البوستات اليومية في الانستغرام

* الاستراتيجية (٢) : زيادة الاعلانات الالكترونية.

التكتيكات :

– الاعلان باستخدام سبونسر انستغرام

– الاعلان باستخدام سبونسر سناب

– الاعلان باستخدام الايميلات

* الاستراتيجية (٣) : زيادة العروض

التكتيكات :

– تقديم عروض محدودة المدّة مع فرص ربح جوائز .

– كوبونات مجانية عند الشراء لتشجيع اعادة الشراء .

* الاستراتيجية (٤) : تحسين الخدمة

التكتيكات :

– اشتراك مع كاريج والتوصيل عن طريق كارج .

– توظيف سائقين سيكل .

– استخدام برنامج الكتروني لمراقبة العمليات ( وقت دخول الاوردر ، وقت جاهزية الاوردر ، خروج السائق، وصول الطلب للعميل ) .

* ثم في برنامج العمل يتم تفصيل التكتيكات أكثر وهي مسؤولية الشخص او القسم المنفّذ لكل استراتيجية و تكتيك .

* لا يتم وضع الاهداف الا بعد عمل تحليل خارجي وداخلي لمعرفة الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف والوضع الحالي للشركة .

