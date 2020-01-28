الكلمة التي تسببت في إقالة رئيس الوزراء القطري

︎ . أوضحت مصادر مقربة من الأسرة الحاكمة في قطر، أن سبب أجبار رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني من منصبه على الاستقالة، رفضه للوجود التركي في قطر.

وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر قال في مجلس خاص بعزاء والدته ” أخاف نندم على جيّة الأتراك ولا يطلعون بعدين” ، وهي الجملة التي كانت سبباً في إقالته من منصبه.

وكان الشيخ تميم بن حمد أمير قطر أصدر أمرا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيسا لمجلس الوزراء خلفاً للشيخ عبد الله بن ناصر.





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