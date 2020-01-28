«الجوازت» توضح رسوم تجديد الهوية لزوجة المواطن «غير السعودية»

كشفت المديرية العامة للجوازات، رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن «غير السعودية» في السنة الواحدة، ردًّا على تساؤل عبر صفحتها الرسمية بـ«تويتر»، إن «رسوم تجديد هوية مقيم لزوجة المواطن 500 ريال للسنة الواحدة»، جاء ذلك ردًّا على سؤال مواطن: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجة غير سعودية متزوجة من مواطن سعودي هل عليها رسوم على الإقامة؟».

وفي وقت سابق قالت المديرية العامة للجوازات، إن غرامة تأخير تجديد «هوية مقيم» تطبق بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء، وجاء ذلك ردًّا على تساؤل عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، تساءل فيه مغرد عن المهلة المسموح بها بعد انتهاء الإقامة للتجديد.

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