أمير الرياض يوجّه بترقية الدفعة الأولى من موظفي الإمارة 1441هـ

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، بترقية (281) موظفًا، وهم الدفعة الأولى لهذا العام 1441هـ من موظفي الإمارة وجميع المحافظات والمراكز التابعة لها على النحو التالي:
ترقية (6) موظفين من المرتبة التاسعة إلى العاشرة.
ترقية (12) موظفًا من المرتبة الثامنة إلى التاسعة.
ترقية (63) موظفًا من المرتبة السابعة إلى الثامنة.
ترقية (138) موظفًا من المرتبة السادسة إلى السابعة.
ترقية (62) موظفًا من المرتبة الخامسة إلى السادسة.
وبارك أمير منطقة الرياض ونائبه للجميع هذه الترقيات، متطلعين لبذل مزيد من الجهد والحرص في العمل، وأن تكون هذه الترقيات حافزًا لهم لأداء المهامّ المنوطة بهم بكل إخلاص وأمانة.
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