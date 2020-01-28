بالصور.. ضبط 14 مخالفًا أشعلوا النار في كورنيش الخبر والواجهة البحرية

أعلنت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الأمن والسلامة ضبط 14 مخالفًا استخدموا الفحم و أشعلوا النار على مسطحات خضراء في الكورنيش والواجهة البحرية خلال أسبوع .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن إشعال النار بغرض الشواء أو الشيشة بالحدائق والأماكن العامة في غير الأماكن المسموح بها، يعد مخالفة يغرَّم ويعاقَب مرتكبها حسب لائحة الغرامات والجزاءات.

وأكد الزايدي أن البلدية حذّرت زائري الحدائق العامة والكورنيش عبر لافتات إرشادية من مخالفة اللوائح ، مشيرًا إلى أن آلية تطبيق المخالفات تقوم بها فرق جوالة من موظفي الأمن والسلامة لرصد السلوكيات السلبية الضارة بالبيئة من قبل الزوار وتحرير المخالفات وفرض الغرامات، وذلك بهدف المحافظة على نظافة الحدائق والممتلكات العامة والمسطحات الخضراء .

ودعا الزايدي المواطنين والمقيمين إلى المحافظة على المكتسبات الوطنية وعدم تشويه المرافق العامة والمتنزهات بمخالفات إشعال النار لأي غرض.

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