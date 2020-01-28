استضافته الرياض.. اجتماع لتطوير العمل الإعلامي العسكري الخليجي

بحث فريق عمل الإعلام العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، عددًا من النقاط المتعلقة بالتعاون الإعلامي العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس، والمقترحات والأفكار التي تسهم في تطوير العمل الإعلامي العسكري الخليجي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس لفريق عمل الإعلام العسكري بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة الرياض اليوم، والذي حضره وفود من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة والقيادة العسكرية الموحدة،
وتسعى مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون -من خلال هذه الاجتماعات- للخروج برؤية إعلامية عسكرية خليجية موحدة، حيث انعقد الاجتماع في إطار مسيرة التكامل العسكري الوثيق بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون.
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